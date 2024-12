Butera. Finanziati dalla Regione interventi per la messa in sicurezza del canalone di Desusino

BUTERA. Ancora un finanziamento regionale per il Comune di Butera. lo comunica il sindaco Giovanni Zuccalà. Il finanziamento è di 118.210 euro ed è stato concesso dall’Autorità di Bacino del distretto idrografico di Sicilia per consentire la messa in sicurezza del canalone di contrada Desusino.

Il primo cittadino ha ringraziato chi ha lavorato affinchè questo finanziamento venisse concesso, e cioè il geometra Carlo Federico e l’ing. Giuseppe Sbirziola, ma anche il vice sindaco Giuseppe Vespa per la proficua sinergia con l’autorità di bacino.

In precedenza il Comune aveva inviato una nota all’Autorità di Bacino nella quale aveva evidenziato lo stato di degrado e incuria in cui versava il canalone di contrada Desusino. Funzionari dell’Autorità di Bacino e dell’Ufficio tecnico comunale hanno effettuato alcuni sopralluoghi che hanno confermato sostanzialmente le criticità presenti in quella zona.

L’autorità di Bacino ha riscontrato positivamente la richiesta dell’amministrazione comunale per finanziare l’intervento per la messa in sicurezza del canalone di contrada Desusino.