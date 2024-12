Atalanta-Milan 2-1, nerazzurri primi in classifica

(Adnkronos) – L'Atalanta batte il Milan per 2-1 nell'anticipo della 15esima giornata della Serie A e vola al primo posto in classifica. I nerazzurri passano in vantaggio al 12' con De Ketelaere, ex rossonero. Il Milan pareggia al 22' con Morata. All'87' Lookman firma il gol del definitivo 2-1. Il successo consente ai bergamaschi di salire a 34 punti, con 2 lunghezze di vantaggio sul Napoli che domenica riceve la Lazio. Il Milan rimane a 22 punti, a -12 dalla vetta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)