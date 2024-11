Terza Categoria. Delia e Acquaviva capolista a punteggio pieno; prime vittorie per Marianopoli e Bompensiere Family

Nel campionato di Terza Categoria ancora Delia e Acquaviva sugli scudi. Il Delia ha superato 0-2 la forte e quotata Caterinese fuori casa con una doppietta di Agrusta. Il team deliano ha messo in mostra organizzazione di gioco e solidità contro una Caterinese che s’è battuta con la consueta generosità senza tuttavia raccoglierne i frutti.

Martino Agrusta (Delia)

Oltre al Delia, l’altra capolista a punteggio pieno è l’Acquaviva che ha superato 4-1 il Sutera. La squadra acquavivese ha sconfitto quella suterese alla presenza del delegato provinciale della Figc Giorgio Vitale che è stato accolto dai dirigenti delle due squadre con grande entusiasmo. Per l’Acquaviva sono andati a segno Bonomo, Mantio, Caruso e Costanzo, mentre per i suteresi gol della bandiera di Vullo.

Dirigenti di Acquaviva e Sutera con delegato provinciale Figc Giorgio Vitale

Gran bella vittoria per il Bompensiere Family (nella foto) di mister Michelangelo Benvissuto che ha sconfitto 2-1 la Buterese. I gol dei padroni di casa sono stati segnati da Puma e Campanella, mentre Salvo ha realizzato per i buteresi. Sconfitta interna per il Real Suttano che ha perso 1-3 con il Marianopoli.

Per il resto, giornata nella quale s’è registrata la riscossa delle agrigentine. Il Tre Torri di Campobello ha sconfitto 3-1 il Montedoro, mentre la Saraceno Ravanusa ha superato 1-2 il Riesi con doppietta di D’Angelo, mentre per il Riesi 2002 il gol è stato messo a segno da Butera.

Questa la classifica del girone unico di Terza categoria: Acquaviva e Delia 6, Marianopoli e Tre Torri 4, Montedoro, Bompensiere e Real Suttano 3, Saraceno e Caterinese 1, Buterese, Sutera e Riesi 0