Tendenza a comprare farmaci online: cosa sapere

Se in passato la vendita di farmaci e prodotti per la salute era una prerogativa di farmacie e centri specializzati fisici, negli ultimi anni le cose sono decisamente cambiate. Sono sempre di più, infatti, gli italiani che scelgono di acquistare questi articoli online, con un conseguente aumento di eCommerce di Health and Pharma e una diffusione di servizi virtuali esclusivi e soluzioni sempre più vantaggiose e su misura dei clienti.

Perché gli italiani acquistano farmaci online

Il digitale fa ormai parte integrante della vita quotidiana di ogni persona, trasformando radicalmente anche le abitudini dei consumatori. Questo trend, cresciuto in modo esponenziale durante la pandemia Covid19, non ha risparmiato il settore farmaceutico che, come abbiamo spiegato sopra, si è trovato costretto a modificare le proprie pratiche di vendita in favore dell’online e del canale eCommerce.

Si tratta di una tendenza che sembra proseguire la sua strada di crescita, spinta da una serie di motivi chiave. Prima di tutto, la comodità di poter acquistare prodotti farmaceutici direttamente da casa, senza necessità di spostarsi (fattore chiave per chi è malato o in condizioni di salute precarie), senza code e attese e con un notevole risparmio di tempo.

A questo si unisce la possibilità di comprare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scegliendo su una vasta gamma di prodotti sempre disponibili e in costante aggiornamento, compresi quelli difficili da reperire nelle farmacie fisiche.

L’acquisto di prodotti farmaceutici online garantisce inoltre una totale privacy, preziosa quando ci si trova in condizioni delicate o imbarazzanti e l’accesso a recensioni e informazioni fruibili in ogni momento.

Infine, grazie alla consegna a domicilio ormai fornita da ogni eCommerce, si ricevono i prodotti direttamente a casa in tempi molto rapidi.

Il boom dell’acquisto di farmaci sui canali eCommerce

Secondo i dati diffusi da Assoram (Distribuzione Primaria Farma e Salute), la vendita online del farmaceutico è in forte crescita in tutta Europa, compresa l’Italia, dove per legge ogni farmacia online deve essere sempre collegata a una struttura fisica autorizzata.

Questa nuova possibilità è stata introdotta nel 2014 con il Decreto legislativo 17/2014 (in linea con la direttiva europea 2011/62/UE) e consente a queste realtà di vendere sul web solo i farmaci senza obbligo di ricetta, mentre vieta la vendita di farmaci con prescrizione e farmaci veterinari.

Tra i prodotti maggiormente ricercati ci sono gli integratori e tutti gli articoli legati al settore della nutrizione, soprattutto in ottica di esigenze alimentari specifiche, come il senza glutine, il vegano o il proteico. In crescita anche il mercato dei dispositivi per la cura della persona, sintomo di come le persone sono sempre più attente alla propria salute e al proprio benessere.