Serie D. Trasferta insidiosa per la Nissa di Giovanni Campanella ad Acireale

Trasferta insidiosa domenica 24 novembre per la Nissa del neo tecnico Giovanni Campanella sul campo dell’Acireale (ore 14,30). Allo stadio Aci Galatea domenica la squadra del presidente Luca Giovannone troverà ad attenderla non solo una squadra fortemente motivata nonostante la classifica, ma anche rinforzata da due innesti dell’ultima ora.

L’Acireale, dopo la vittoria con la capolista Vibonese 3-2, oltre a risalire di 3 punti la classifica, ma contribuito a ridare slancio ad un ambiente che i risultati modesti delle prime giornate aveva contribuito a deprimere.

A questo vanno aggiunti alcuni innesti dell’ultima ora in casa acese che potranno essere utilizzabili con la Nissa. Insomma, un Acireale con il coltello tra i denti quello che i biancoscudati si ritroveranno di fronte. C’è comunque da dire che in settimana Giovanni Campanella ha fatto un ottimo lavoro che gli ha permesso non solo di conoscere meglio la squadra, ma anche di preparare adeguatamente la sfida di domenica.

Dunque, sfida non facile ma non impossibile per una Nissa che fuori casa, tranne che per la gara contro il Sant’Agata, ha sempre offerto un buon rendimento. Questa la probabile formazione: Elezaj, Bieto, Zarrillo, Agnello, Bruno, Neri, Maltese, Mannino, Diaz, Rotulo, Semenzin. Arbitro dell’incontro è Marco Costa di Busto Arsizio. (Foto Claudio Vicari)