Serie D. La Sancataldese “corsara” a Locri: la decide Montaperto; verdemaranto a quota 12 in classifica

Una Sancataldese garibaldina, una squadra ardita, di quelle indomabili che non mollano mai. E’ quella che ha superato 0-1 il forte Locri. Una Sancataldese guerriera che ha fatto dell’unità, della grinta e del carattere il suo comun denominatore in questa trasferta in terra calabra.

E questo nonostante il tecnico Orazio Pidatella alla vigilia di questo delicato confronto avesse dovuto fare a meno di ben 5 titolari come Calabrese, Sottile, Tedesco, Pisciotta e Aberkon. Eppure, in campo queste pur importanti defezioni non si sono affatto notate perché i verdeamaranto hanno dato veramente tutto riuscendo a portare a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Il gol partita è arrivato dopo appena 11 minuti di gioco ad opera di un Montaperto in versione super. Il giocatore verdeamaranto ha offerto una prova di qualità calcistica superiore trascinando la Sancataldese verso una vittoria che sembrava non facile da ottenere. Anche perché il Locri delle ultime gare di campionato aveva decisamente migliorato il proprio rendimento e sembrava un’altra squadra.

Invece, contro la Sancataldese è incappata in una nuova sconfitta casalinga dopo quella rimediata contro la Nissa. La Sancataldese del presidente Ivano La Cagnina (nella foto) ha proposto una gara nella quale ha saputo sia controllare le sfuriate avversarie che ripartire in maniera efficace. E domenica prossima c’è un’altra delicata trasferta per i ragazzi di Orazio Pidatella, stavolta contro la Scafatese reduce dal 2-4 patito dalla Nissa al “Tomaselli”.

Tuttavia c’è da dire che una squadra come la Sancataldese ha dimostrato con i fatti di non essere inferiore a nessuno e di poter comunque dire la sua anche contro una squadra di livello come la Scafatese. Da notare anche a Locri il Gruppo del Commando Neuropatico s’è caricato sulle spalle una trasferta lunga quanto faticosa che, tuttavia, è stata ampiamente ripagata dalla squadra in campo con una vittoria che gli ha permesso di portarsi a quota 12 in classifica. (foto Vincenzo Bonelli, Sancataldese Calcio Official)