Pallavolo femminile Under 18. Primo successo per l’Albaverde nel derby con la Kanguro

Arriva alla seconda giornata di andata il primo successo stagionale della formazione U18 dell’Albaverde che si impone per 3 a 0 (31/29; 25/23; 25/19) sulla Kanguro nel sentito derby stracittadino.

Come è tradizione in gare tra formazioni della stessa città, anche il match disputato venerdì 22 novembre al PalaMilan è stato molto combattuto dentro il rettangolo di gioco e partecipato calorosamente dal numeroso pubblico presente.

Ha vinto meritatamente la formazione allenata da Fabio Tolini dopo un ora e tre quarti di gara conclusa ai vantaggi nei primi due set, mentre nel terzo Giorgia Dinatale e compagne si sono imposte nettamente.

L’Albaverde è stata brava nel primo parziale ad annullare ben tre set-ball alle avversarie per poi imporsi per 31 a 29, mentre nella seconda frazione di gioco la formazione cara alla presidente Oriana Mannella ha ribaltato un iniziale svantaggio operando il sorpasso solo nelle battute finali quando la formazione di Antonio Spadaro era in vantaggio per 22 a 23.

Il terzo set è stato combattuto punto a punto solo nella prima parte fino a quando l’Albaverde ha operato una netta accelerazione senza che la Kanguro abbia avuto al forza di reagire.

L’Albaverde in questa prima fase della stagione sta mostrando notevoli passi avanti sul piano tecnico individuale e globale, con venerdì in evidenza il libero Desire’e Messina.

La Kanguro, a fronte di una notevole carica agonistica, forse ha pagato più del dovuto un’alta percentuale di errori soprattutto nei momenti decisivi dell’incontro.

Per la cronaca Fabio Tolini ha schierato capitan Giorgia Di Natale, Marta Palermo, Sofia Miraglia, Virginia Pistone, Desiree Messina, Martina Romano, Chiara Cicardo, Giovanna Olivo, Carlotta Santoro, Aurora Martorana e Giulia Raffa.

Prossimo appuntamento per la formazione under 18 delll’Albaverde venerdì 6 dicembre quando ospiterà al PalaMilan la Dinamica Santa Caterina nella gara in programma con inizio alle 18:00.