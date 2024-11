Pallavolo femminile B1. La Traina ancora una volta sconfitta tra lampi di bel gioco e dolorosi black out

La Traina non riesce a conquistare la sua prima vittoria in campionato e resta all’ultimo posto della classifica del girone D della serie B1 femminile e contro la giovane e talentuosa formazione romana del VolleyRo Casal de’ Pazzi incappa nella quarta sconfitta consecutiva. Ancora una volta Serena Moneta e compagne hanno mostrato dei limiti di tenuta mentali e tecnici con lampi di bel gioco inframmezzati a dolorosi black-out che hanno compromesso frangenti della gara in cui le nissene avevano messo in difficoltà le padrone di casa.

La TRAINA subito in vantaggio nel primo set fino al 13 a 14, poi sul 15 pari le romane hanno infilato un filotto di 9 a 0 che ha chiuso il set ed è diventato preludio del secondo vinto a mani basse dal VolleyRo. Bello e combattuto il terzo parziale con un sostanziale equilibrio fino al 7/8, seguito dal consueto black out delle nissene con un 8/0 di Bonafede e compagne che faceva presagire un veloce epilogo del set. Invece è arrivata, forse inaspettata anche dalle padrone di casa, la reazione della TRAINA SRL che, punto dopo punto e con un break di 0/4 sul 22/17 si è trovata ad un passo dall’aggancio.

Ma due servizi in rete prima sul 22 a 21 e poi sul 23 a 22 hanno precluso alle siciliane la possibilità di pareggiare i conti e conseguentemente tentare di riaprire la gara. Tanti applausi alla fine per il VolleyRo, fucina di talenti giovanissimi già nell’orbita di società di serie A, dove ha brillato la stellina della palleggiatrice figlia d’arte Vanessa Hernandez, una classe 2008 con nelle vene sangue cubano di un papà vecchia conoscenza della pallavolo anche siciliana.

In casa TRAINA SRL con il passare delle giornate si affievoliscono le attenuanti. Dopo un inizio di stagione, contraddistinto dall’abbandono dell’allenatore a suo tempo identificato dalla società e il conseguente vuoto colmato con tanta buona volontà di Mauro Di Grande, con l’arrivo del nuovo tecnico Gianpietro Rigano, al lavoro da appena una settimana e al suo esordio in panchina, la società ha ricreato le condizioni per lavorare al meglio con l’obiettivo scontato di risalire la classifica.

Con il passare dei giorni e con il duro lavoro che il nuovo tecnico ha già intrapreso le scusanti di qualsiasi tipo non avranno più ragione di esistere perché la società con la presidente Oriana Mannella in testa è convinta che, con l’impegno al 100% in campo e fuori da parte di tutte le atlete, l’obiettivo salvezza è nelle possibilità di una formazione che può solo crescere di settimana in settimana.

Questo il dettaglio della gara disputata sabato 2 novembre preso il Pala Andrea Scozzese a Roma:

VolleyRo Casal de’ Pazzi Roma – Traina SRL Albaverde 3-0 (25/16; 25/13; 25/22)

Traina SRL Albaverde: Clemente 6, Apruti, Cicoria 1, Caruso 1, Giannone 2, Garofalo 5, Franceschini 3, Zaffuto, Moneta 9, La Mattina 4, Conti (L). All. Rigano – Di Grande

VolleyRo Casal de’ Pazzi: Viti 10, Baleva 12, Hernandez 4, Talarico 9, Mori 2, Moss 21, Feriozzi 3, Bonafede (L1) (K), NE Mastrangelo, Fusco, Grkovic, Cantoni, Ruggieri, Evangelista (L2). All. Cristofani – Russo