Milena. Finanziati dalla Regione i lavori per la ristrutturazione del Parco urbano “Sandro Pertini”

MILENA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Cipolla, ha annunciato il finanziamento da parte della Regione Siciliana dei lavori per la ristrutturazione e riqualificazione del parco urbano comunale “Sandro Pertini”. Il primo cittadino milenese ha tenuto a precisare che il finanziamento è stato reso possibile grazie all’impegno profuso da parte del deputato regionale on. Michele Mancuso.

Premesso ciò il sindaco ha confermato che l’ammontare del finanziamento è di quasi 100 mila euro, e più precisamente 97 mila euro. Il finanziamento concesso servirà per la sistemazione dell’anfiteatro presente all’interno del Parco urbano. Prevista anche la sistemazione delle due entrate, anteriore e posteriore, della struttura comunale. Prevista inoltre la sistemazione della fontana che si trova all’interno del parco che costituisce un fiore all’occhiello per la comunità milenese.

Una struttura che necessitava di interventi e che, grazie a questi lavori, potrà finalmente tornare a splendere di luce propria. Si attende solo l’arrivo del decreto di finanziamento, dopo di che l’amministrazione comunale, in maniera celere, provvederà all’attivazione delle procedure per l’assegnazione dei lavori al Parco Urbano all’impresa che avrà presentato la proposta economicamente più vantaggiosa per la stessa amministrazione.