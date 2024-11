Elezioni Moldova, presidente uscente filo-Ue Sandu in testa

(Adnkronos) – Il presidente uscente filo-Ue Maia Sandu è in testa dopo lo spoglio del 93% dei voti nel teso ballottaggio per le presidenziali in Moldova con Alexandr Stoianoglo, sostenuto dal partito socialista filo-russo. La candidata 52enne ha raccolto il 50,9% dei voti, rispetto al 49,1% di Alexandr Stoianoglo, ex procuratore 57enne sostenuto dai socialisti filo-russi. Sandu ha ringraziato i suoi sostenitori riuniti nella sede del suo partito. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)