Caltanissetta. Mobilità volontaria esterna: pubblicato avviso al Comune per un Messo Notificatore e 4 Operatori; istanze entro il 6 dicembre

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha indetto 2 procedure selettive tramite mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:

– n. 1 posto di Messo Notificatore, Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B);

– n. 4 posti di Operatore, Area degli Operatori (ex Cat. A).

La procedura, che come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, avverrà per titoli e colloquio, è riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica Amministrazione del Comparto Funzioni Locali, di pari Aree e medesimi profili professionali ovvero presso altra Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con inquadramento in Area e profilo professionale equivalenti.

C’è tempo fino al 06/12/2024 per presentare la domanda che dovrà essere presentata esclusivamente tramite il portale INPA. Gli Avvisi di mobilità esterna volontaria sono stati pubblicati sul portale INPA ed all’Albo Pretorio online dell’Ente in data 06/11/2024.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Risorse Umane ai recapiti telefonici: 0934/74231 – 74265 o inviare apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.personale@pec.comune.caltanissetta.it.