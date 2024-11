Caltanissetta. Basket, ASD CL Miners: al via la stagione sportiva

È con la consegna del “Miners Kit” che si apre la nuova stagione sportiva per i Miners e le Lady Miners, che si prospetta più carica che mai e accompagnata da un incredibile entusiasmo.

“È stato un momento particolare, perché per i Miners si tratta della prima stagione sportiva in cui ci mettiamo alla prova sul campo con un solo grande obiettivo: vogliamo innanzitutto contribuire a far crescere i nostri ragazzi e tutto il movimento del basket a Caltanissetta ed in Sicilia. Vincere o perdere fa parte del nostro fantastico gioco che è la pallacanestro, l’importante per noi è stare insieme, divertirci ed infondere i valori dello sport e del sano agonismo ai più giovani. Siamo tutti cresciuti con il basket che scorre nelle nostre vene, sappiamo quanto sia bello vedersi e giocare insieme, in campionato o amichevole, al campetto o al Palazzo dello Sport, scarpe allacciate e via.”

Adesso spazio ai campionati in cui si misureranno con grande voglia di fare bene ma senza nessuna velleità di vincere a tutti i costi.

“Ringraziamo innanzitutto i genitori che ci hanno dato fiducia e che ci seguono in tutte le nostre iniziative, sappiamo quanto sia importante affidare i propri figli e noi siamo onorati e responsabilizzati per fare sempre meglio e, soprattutto al massimo delle nostre possibilità. Importante e fondamentale il sostegno che riceviamo dai nostri Sponsor / Partners, senza di Voi nulla di tutto questo sarebbe possibile.”

Presentato il Main Sponsor “SIKANE COSTRUZIONI”: “Al titolare dell’azienda, Valerio Falzone, non possiamo che essere grati per la grandissima fiducia che ha riposto in noi e nel nostro progetto sportivo e sociale. Ci accompagnerà per tutta la stagione con l’auspicio che possa diventare un legame sempre più solido e duraturo!”

“Insieme al Main Sponsor abbiamo il piacere e l’onore di ringraziare “Il Centesimo” nella persona di Angelo Agliata che, da appassionato ed ex-giocatore di basket come tutti noi, non poteva certo mancare tra le nostre fila! Avere con noi i più importanti Supermercati con l’insegna tutta siciliana Il Centesimo è senza dubbio motivo di enorme orgoglio. Con il fondamentale contributo di Matraxia Impianti Elettrici e Tecnologici ed Etnos Cooperativa Sociale è stato possibile realizzare e completare il Miners Kit che ha reso felici ed entusiasti i nostri ragazzi.”