Vicenza, tenta di strozzare la moglie e di buttarla giù dal terrazzo: la salva la figlia 15enne

(Adnkronos) – Ha tentato di strangolare la moglie e poi di buttarla giù dal terrazzo. A impedire il femminicidio è stata la figlia di 15 anni. Protagonista dell'aggressione un romeno di 39 anni di Mussolente (Vicenza), arrestato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate nei confronti della donna di 36 anni. L’uomo, in preda alla gelosia e ai fumi dell’alcol, domenica notte, dopo un’accesa discussione, ha tentato di uccidere la compagna ma il trambusto ha svegliato la figlia adolescente che vista la situazione è intervenuta per fermare il padre e ha poi chiamato il 112. L’uomo è stato portato in carcere a Vicenza, mentre la moglie, trasportata dal 118 al Pronto soccorso di Bassano del Grappa è stata visitata e dimessa con una prognosi di 5 giorni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)