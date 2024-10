Totti apre al ritorno in campo: “Mi hanno cercato club di Serie A, mai dire mai”

(Adnkronos) –

Francesco Totti a 48 anni apre al ritorno in campo? "Mi hanno cercato di recente, nella vita mai dire mai", ha detto a sorpresa l'ex capitano della Roma, a margine di un evento organizzato da Betsson presso lo Sportitalia Village. Totti ha lasciato il calcio giocato nel 2017, ma a quanto pare le cose potrebbero clamorosamente cambiare: "Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni, poi dipende dove.Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente, è successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po' di pazzia, un po’ di pensieri. Mi sono detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In due mesi sarei pronto". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)