Serie D. Una bella Nissa si porta sullo 0-2 a Favara nel 1° tempo con Maltese e Bollino, ma viene poi rimontata e finisce 2-2

Un primo tempo super, due gol di vantaggio e tanta tanta gran bella Nissa. Poi, nella ripresa, reazione del Castrum Favara con la squadra di Terranova incassa due gol, il secondo ad una manciata di minuti dalla fine, e quella che sembrava una domenica esaltante s’è purtroppo trasformata in un “brodino” e nulla più, con la gara che s’è chiusa sul 2-2 finale. Tra i due gol favaresi, anche l’espulsione di Semenzin.

Il presidente Luca Giovannone, in un video, s’è voluto complimentare con i giocatori della Nissa per il bellissimo primo tempo nel quale “s’è vista la Nissa che tutti vogliamo”, chiedendo alla squadra la stessa intensità per tutti i 90 minuti e sottolineando che bisogna migliorare. Il massimo dirigente della Nissa ha anche parlato del derby, s’è augurato che possa essere una festa di sport e calcio; ai giocatori ha chiesto che nel derby di mercoledì possano esprimere la stessa intensità e ritmo del primo tempo di Favara.

Resta il rammarico in casa Nissa per una vittoria sfuggita di mano in extremis. Nel primo tempo parte bene la squadra di Terranova che, dopo 11 minuti passa in vantaggio con capitan Maltese. Un gol che permette alla squadra ospite di organizzare meglio il proprio gioco e di rendersi insidiosa. Al 38′ secondo gol della Nissa con Bollino che, su calcio di rigore, spiazza Scuffia per lo 0-2.

Nella ripresa, tuttavia, la Nissa subisce la reazione veemente dei padroni di casa che vanno a segno al 63′ con Mudasiru che, di fatto, riapre un match che sembrava in cassaforte per la Nissa. La gara s’è fatta a quel punto tanto tesa quanto intensa con i padroni di casa a premere alla ricerca del pari e gli ospiti che, ad un certo punto, sono rimasti in dieci per l’espulsione di Semenzin, nel finale hanno riagguantato il pareggio con Baglione che, di testa, ha segnato la rete del definitivo 2-2.

E ora l’attesa per il derby di mercoledì con la Sancataldese nel quale la Nissa dovrà dare una svolta ad un campionato che, fin qui, non l’ha vista brillare per come avrebbe potuto o dovuto. Sarà importante per tutto l’ambiente biancoscudato stringersi attorno alla Nissa per un derby che si annuncia scoppiettante e ricco di motivi di interesse.

Di certo una vittoria con la Sancataldese potrebbe in qualche modo far dimenticare questo avvio altalenante della squadra di Giovannone, ma ci vorrà una grande Nissa, più attenta, vogliosa e carica per regalare ai suoi tifosi e alla Città una vittoria che potrebbe veramente rappresentare quel tanto atteso punto di svolta che a Favara è stato vanificato dalla rimonta dei padroni di casa.