Serie D. La Sancataldese ferma sullo 0-0 la capolista Siracusa con una partita tutta cuore e grinta al “Valentino Mazzola”

Non si molla mai. E’ stato l’imperativo categorico che ha caratterizzato la prestazione della Sancataldese che ha pareggiato 0-0 con la capolista Siracusa. Dunque, grande impresa per i verdeamaranto che al Valentino Mazzola hanno saputo imbrigliare un’autentica corazzata come quella aretusea.

In campo la Sancataldese ha espresso uno spirito guerriero senza se e senza ma. I ragazzi di Orazio Pidatella ce l’hanno messa proprio tutta per cercare di mettere in difficoltà il Siracusa, ma soprattutto, quando c’è stato bisogno di stringere i denti, hanno saputo fare gruppo riuscendo a venir fuori anche da situazioni non proprio semplici.

La Sancataldese oggi con il Siracusa ci ha messo cuore, grinta e volontà. La squadra verdeamaranto ha conquistato un pari preziosissimo che gli ha permesso di muovere la sua classifica per di più contro un avversario forte e ostico come la capolista Siracusa.

Nella Sancataldese anche i nuovi acquisti hanno dato il loro contributo in termini di combattività: sembrava giocassero da anni con la squadra verdeamaranto, e invece hanno saputo fare di grinta virtù dimostrandosi vivi e combattivi dall’inizio alla fine. Alla fine la Sancataldese, che ora ha 9 punti a pari merito con la Nissa, ripartendo quando poteva, ma anche con una buona organizzazione di gioco e una fase difensiva ammirevole, è riuscita ad ottenere un risultato che, alla vigilia, appariva impronosticabile. E domenica prossima trasferta contro il Locri per un’altra battaglia da sostenere con la stessa attenzione e la stessa passione con la quale è stata affrontata quella con il Siracusa.