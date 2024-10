SAN CATALDO. Fine lavori in via Stazione. Li ha reso noti l’amministrazione comunale che ha fatto rilevare come i lavori in questione sono stati completati con successo.

La circolazione stradale è stata ripristinata e il transito veicolare è nuovamente consentito. L’amministrazione comunale s’è anche scusata per eventuali disagi causati durante il periodo dei lavori ringraziando i cittadini per la pazienza dimostrata.