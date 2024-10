RIESI. Presso il locale antistante la Chiesa Della Madonna Della Catena in piazza Garibaldi a Riesi, in presenza del Presidente del Lions Club Riesi, Dott.ssa Stefania Ievolella, il Cub Clubs Cuccioli di Riesi ha consegnato il materiale scolastico a Don Enrico Lentini da donare alle famiglie in difficoltà.

Questo è il secondo service portato avanti dai Cuccioli. Un’iniziativa lodevole nella quale determinazione, entusiasmo, euforia e successo hanno permesso di raggiungere risultati eccezionali.