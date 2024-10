Meritocrazia Italia, si apre sesto congresso nazionale ‘dove la cittadinanza conta’

(Adnkronos) – Al via il VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia 'Mi il network che cresce', presso il Teatro Rossini a Roma, con la conferenza stampa inaugurale 'Dove la cittadinanza conta'. Moderata dal giornalista televisivo Andrea Fragasso i dirigenti nazionali, territoriali e ministeri di Mi, hanno presentato il lavoro fatto durante l’anno trascorso con particolare attenzione alle prospettive future in uno alle tematiche che verranno trattate durante le sessioni di domani. Hanno preso parola i dirigenti Chiara Torti, Nicola Barbatelli, Paola Panza, Isabella Aurillo, Giuseppe Finocchiaro, Ilde Sacco, Giorgio Borgiattino, Rachele Arena, Maddalena Russo, Chiara Comastri, Serena Sammarco, Sabina Morgera, Alessia Maggio ed Antonella Mastrolia. L’introduzione della Vice Presidente Nazionale ha tracciato il percorso a cui Mi si affiderà per rigenerarsi e aumentare la capacità diffusiva del proprio programma, partendo dall’ascolto dei cittadini per costruire una società migliore. “Abbiamo bisogno dei popoli e non degli eserciti; ogni parola, ogni comunicato di Meritocrazia termina con Stop war. Tante le sfide in programma in tema di Ricerca scientifica, di Giustizia, Ambiente, Inclusione sociale e stop alla Guerra, con invito preciso al Premier Italiano di intensificare il dialogo tra Stati per incidere in maniera forte e netta per la Pace. Dopo la vice presidente nazionale ha preso parola il consigliere tesoriere Mi Marco Del Sorbo che ha dettato l’agenda economica che Mi suggerisce al Paese, in particolar modo rendendo il fisco comprensibile a tutti e spingendo ed agevolando gli investimenti imprenditoriali in Italia. Tante voci che fanno da cassa di risonanza alla cittadinanza, che per Mi conta e ai cui bisogni ed interessi rivolge la propria attività di confronto, studio e proposte che quotidianamente inoltra ad istituzioni e partiti politici. La conferenza stampa si è conclusa com l’intervento del Presidente Nazionale Mi, Walter Mauriello: "Il nostro intento è quello di portare la voce di Meritocrazia nell'interlocuzione politica in quanto nel nostro movimento vige la regola della pluralità. Meritocrazia si accorga di noi non tanto per il logo ma per le persone che rappresentiamo', e per questo daremo spazio a tutti coloro si uniranno a noi nella costruzione del nostro progetto". A conclusione della conferenza stampa è stato consegnato il Premio nell'ambito del Concorso "Una Scuola FuoriClasse …è sostenibie" alla Scuola prima classificata, l'Is Europa Unita di Lissone (Mb), che si è distinta nella realizzazione di una uscita didattica sostenibile e in piena coerenza con i criteri Licet. Il premio di 1000 euro servirà a finanziare ulteriori attività didattiche in linea con il premio consegnato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)