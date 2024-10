La Real Maestranza in visita a Bitonto per i festeggiamenti di Maria SS. del Rosario. Il presidente Fiocco: “Vitale promuovere le tradizioni e le professioni artigiane”

Bitonto ha vissuto una giornata di festa e devozione con la visita della delegazione della Real Maestranza, giunta nella cittadina pugliese per onorare il gemellaggio con l’Arciconfraternita di Maria SS. del Rosario e partecipare ai solenni festeggiamenti in onore della Madonna.

La delegazione, guidata dal neo presidente Luigi Fiocco, dalCapitano in carica Edoardo Cammarata della categoria barbieri, il capitano Giuseppe Mangione degli idraulici, Angelo Bello, presidente dei tappezzieri, Giuseppe Fiocco, cerimoniere, Antonio Diforti della categoria idraulici e Salvatore Dimauro della categoria fabbri.

La giornata di domenica 13 ottobre è iniziata con una messa solenne, durante la quale sono stati celebrati i valori di fede e comunità che uniscono le due realtà. Luigi Fiocco ha sottolineato l’importanza di questo gemellaggio, non solo come legame storico, ma come un’opportunità per promuovere insieme le tradizioni e le professioni artigiane.

Successivamente, si è svolta una processione che ha attraversato le vie di Bitonto, con la partecipazione di numerosi cittadini. La Real Maestranza ha sfilato con orgoglio, portando i propri stendardi e onorando la Madonna con canti e preghiere. La presenza dei rappresentanti delle diverse categorie ha reso omaggio alla varietà e alla ricchezza del patrimonio artigiano locale.

Al termine della processione, un momento di convivialità ha unito i membri della Real Maestranza e i fedeli bitontini, creando occasioni di scambio e dialogo. Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sui valori di solidarietà e di cooperazione, fondamentali per il futuro delle tradizioni artigianali. Alla congregazione sono anche arrivati attraverso la delegazione della Real Maestranza i saluti istituzionali del Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e di tutta la giunta. Consegnato alla confraternita il gagliardetto della Citta di Caltanissetta ed alcune pubblicazioni che raccontano la storia del capoluogo nisseno.

I festeggiamenti in onore di Maria SS. del Rosario si sono così conclusi con un sentimento di unità e condivisione, rafforzando i legami tra la Real Maestranza e l’Arciconfraternita, nella speranza di ulteriori collaborazioni e iniziative comuni nel futuro.