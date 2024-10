Il cordoglio del Serradifalco Calcio per la morte dei tre giovani tifosi del Foggia in un incidente stradale

Un piccolo ma ammirevole gesto di cordoglio della società del Serradifalco Calcio del presidente Salvatore Caramanna, la cui squadra milita nel campionato di Promozione, per le vittime del terribile incidente stradale nel quale hanno perso la vita tre giovanissimi tifosi del Foggia di ritorno dalla gara giocata dalla loro squadra con il Potenza. Un gesto che unisce idealmente due società e due città in un momento così tragico e triste legato alla perdita di tre giovani vite.

Questa la nota del Serradifalco Calcio:

“La società del Serradifalco Calcio desidera esprimere un pensiero profondo e riflessivo. A volte, dopo una partita persa, si torna a casa con rabbia e amarezza, come se quel risultato sul campo fosse una sconfitta insopportabile. Ma la realtà ci ricorda che le vere tragedie sono altre. Quanto accaduto ieri sera a Potenza ci ha colpito profondamente: tre giovani tifosi del Foggia hanno perso la vita in un tragico incidente, mentre altri sono in gravi condizioni.

Questi ragazzi, come tanti altri appassionati, si sobbarcavano spese e chilometri per seguire la loro squadra del cuore, dimostrando un amore incondizionato che non può essere dato per scontato. Il loro impegno e la loro passione sono un esempio di cosa significhi davvero sostenere una squadra, di cosa significhi vivere il calcio oltre il risultato.

Il Serradifalco Calcio esprime il più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime, alla città di Foggia, alla squadra e a tutta la comunità calcistica foggiana in questo momento di immenso dolore. Che la loro passione e il loro sacrificio restino nei cuori di tutti noi”.