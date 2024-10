Fratelli d’Italia cresce, Pd e M5S stabili: il sondaggio Porta a Porta

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce, Pd e M5S stabili, mentre la Lega guadagna mezzo punto. Questo il risultato dell'ultimo sondaggio politico di Noto per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. Nel dettaglio, FdI guadagna lo 0,5% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 8 ottobre e si porta al 30,5%. Il partito della premier Giorgia Meloni è seguito dal Pd al 23%, stabile così come il Movimento 5 Stelle che, invece, si attesta al 12,0%. Forza Italia perde lo 0,5% ed è al 9,0% (-0,5%) mentre la Lega guadagna lo 0,5% e arriva all’8,5 %. Alleanza Verdi e sinistra al 6,5%% perde mezzo punto, stabili Azione e Italia Viva rispettivamente al 3% e al 2,5%. Chiudono +Europa e Noi moderati entrambi all'1,5% come nella scorsa rilevazione. Anche gli astenuti rimangono al 41%. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)