Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale Caltanissetta: c’è il quarto turno del XV° torneo

CALTANISSETTA. Questa sera alle 20,30 (start 20.45) presso Eclettica Street Factory di via Rochester si giocherà il quarto turno del XV° torneo interno.

Nel turno precedente Rosa Pillitteri, Mariella Brucculeri, Michele Cammarata, Luigi Maurizio Tricoli, Giorgia Moscarelli e Andrea Kiswarday hanno vinto i loro rispettivi tavoli mettendo una seria ipoteca sul passaggio alla semifinale di mercoledì 30 ottobre.

In classifica troviamo, inoltre, Giancarlo Ciulla, Carlo Licata, Manuel Carapezza, Martino Brucato, Gabriele Taschetti, Giulia Gulino, Maria Pia Matraxia, Simone Pecoraro, Michele Pecoraro, Calogero Ranieri Maira, Salvatore Pecoraro e Armando Turturici che possono in questi ultimi due turni lottare per entrare nelle prime sedici posizioni che danno diritto a qualificarsi per le semifinali. Ma tutto ancora è possibile e anche chi sta dietro potrebbe tornare in corsa per un posto in semifinale.

Continua, parallelamente al torneo, il Fantarisiko giunto alla sua 4a edizione con sei iscritti che si contendono la prima posizione.

Il Fantarisiko, sulla scia del fantacalcio, prevede che chi si iscrive, anche se non partecipa al torneo, forma una squadra ed in funzione dei punti che i giocatori scelti totalizzano durante il torneo si forma una classifica che alla fine del torneo vedrà un vincitore premiato. Nato da un’idea del socio Marco Ammendola, il Fantarisiko sta conquistando il mondo del Risiko tradizionale tanto che nel prossimo Campionato Nazionale a Squadre verrà messo in campo.

E per quanto riguarda il CNS è già in partenza la squadra nissena che rappresenterà il Risiko Club Eclettica a Bologna al XVII° Campionato Nazionale a Squadre da venerdì a domenica: Mariella Brucculeri, Maurizio Giunta, Aurelio Mazzè, Michele Pecoraro, Andrea Kiswarday con capitano Manuel Carapezza affronteranno le squadre degli altri Risiko Club Ufficiali di Italia (29 in tutto) per portare a casa la coppa itinerante.

Il team nisseno, che partecipa per la terza volta all’importante evento (10° nel 2022, 2° nel 2023) cercherà di dare il meglio per ottenere il miglior risultato possibile, anche se gli avversari annoverano tra le loro fila giocatori e giocatrici di grande spessore. Le partite, con i loro risultati, potranno essere seguiti sui canali social del Risiko Club Caltanissetta.