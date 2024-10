Caltanissetta. Promossa dal Rotary Club raccolta di fondi End Polio Now con la commedia “La Pace” di Aldo Rapè

CALTANISSETTA. Grande successo, domenica 27 ottobre, al teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta per la commedia La Pace liberamente tratta dall’opera di Aristofane, con citazioni di Eschilo e Goldoni. La compagnia di Aldo Rape’ ha portato sulla scena un’opera profonda e commovente carica di messaggi di pace e fratellanza. Gli oltre quaranta artisti hanno incantato il teatro, pieno in ogni ordine di posti, un sold out meritatissimo che ha premiato, ancora una volta, la genialità del regista nisseno e la bravura degli interpreti.

La serata era destinata alla tradizionale raccolta fondi del Rotary Club di Caltanissetta per finanziare il progetto internazionale End Polio Now. Al termine dello spettacolo il presidente del club, avv. Salvatore Candura ha ringraziato il pubblico esponendo il progetto del Rotary di eradicazione della poliomielite nel mondo. Era presente il governatore del Distretto Sicilia Malta del Rotary, dott. Giuseppe Pitari, che si è complimentato con gli artisti e con gli organizzatori