Caltanissetta. Partiti, sindacati, movimenti e associazioni indicono mobilitazione regionale per organizzare manifestazione contro la crisi idrica

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota sulla crisi idrica con la quale diversi tra Partiti, sindacati, movimenti e associazioni indicono mobilitazione per manifestare contro la crisi idrica in Sicilia.

Nella nota si legge: “Il popolo siciliano non può più attendere. Da mesi aspettiamo risposte. La crisi idrica, che ha colpito principalmente le province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, sta mettendo a dura prova le cittadine e i cittadini: estenuante attesa per i turni di erogazione di oltre una settimana, continui guasti alle condutture, ordinanze di non potabilità, una comunicazione pressoché assente.

Abbiamo assistito a promesse, accuse, proposte, ma siamo giunti a ottobre e la situazione non solo non è cambiata ma pare possa aggravarsi nelle prossime settimane. La Regione ha fatto sapere che a fine novembre l’invaso Ancipa sarà vuoto, il Fanaco è ormai da tempo prosciugato, Sindaci sono costretti a una ricerca di pozzi che non sembra possa risolvere la crisi in tempi brevi.

Non possiamo accettare che l’unica speranza venga riposta nelle piogge. È giunto il momento di pretendere risposte concrete da chi ne ha oggi le principali, seppure non uniche, responsabilità: la Regione Siciliana e il Governo Nazionale. Abbiamo deciso di scendere in piazza per rivendicare i nostri diritti e chiedere con decisione che si mettano in atto tutte le azioni necessarie fin da subito:

– Imporre nell’agenda politica regionale e nazionale l’attenzione sul tema della crisi idrica in

Sicilia, in particolare per le province di Caltanissetta, Enna e Agrigento;

– Investimenti infrastrutturali: la realizzazione e il completamento delle dighe, ed un piano strategico per la gestione del rischio e l’individuazione di fonti d’approvvigionamento complementari;

– Intervenire sugli impianti di depurazione e prevedere investimenti per il riutilizzo delle acque

reflue per le aree agricole;

– Prevedere lavori sulla rete idrica per collegare le zone del centro Sicilia con gli invasi ancora

non esauriti;

– Programmare i lavori di manutenzione nelle reti idriche per ridurre i disagi;

-Sostenere con aiuti finanziari immediati le cittadine e i cittadini che da mesi subiscono un inaccettabile e continuo disservizio da parte del gestore e della società di sovrambito Siciliacque, costretti a rivolgersi ai privati per l’acquisto di acqua da autobotti, garantendo un’equa distribuzione dell’acqua;

– Avviare tutte le azioni necessarie per la tutela delle cittadine e dei cittadini da parte dei Sindaci facenti parte dell’ATI idrico;

– Sostenere e incentivare, anche economicamente, la progettazione di piani comunali per le risorse idriche, che prevedano la valorizzazione delle acque reflue, la trasformazione del tessuto urbano per una maggiore permeabilità, il recupero delle risorse idriche provenienti da precipitazioni;

– Chiedere interventi mirati alla riduzione del consumo di suolo, la rinaturalizzazione dei fiumi e della rete idrica superficiale, tutelando e ripristinando le fasce ripariali e le zone umide, insieme all’incremento delle infrastrutture verdi all’interno delle aziende agricole per aumentare la ritenzione idrica dei terreni e la promozione dell’agroecologia per ridurre la dipendenza dall’acqua.

– Monitorare, regolamentare e contrastare tutte le possibili speculazioni sulla vendita dell’acqua attraverso il sistema delle autobotti private, verificando al contempo la formazione di eventuali pericolosi monopoli.

Per questi motivi partiti, sindacati, movimenti e associazioni sottoelencate indicono una mobilitazione regionale per la programmazione di una manifestazione contro la crisi idrica, invitando autorità istituzionali e politiche, qualunque essa sia la loro estrazione, ad unirsi affinché la rivendicazione abbia un carattere unitario.

Si coglie l’occasione per salutare in maniera positiva la manifestazione organizzata dagli studenti per il 6 ottobre alle ore 10 in Piazzetta dei Marinai a Caltanissetta, auspicando la più ampia partecipazione della cittadinanza.

Partito Democratico Federazione Provinciale di Caltanissetta

Movimento 5 Stelle – Caltanissetta

CGIL ANPI Comitato Provinciale di Caltanissetta

Avanti Così

Riprendiamoci la Città

Collettivo Letizia

Futura – Costruiamo Insieme la Città

Onde donneinmovimento

Associazione Straula

WWF Sicilia Centrale

Federconsumatori Caltanissetta

Legambiente Caltanissetta

Comitato degli studenti liceali e universitari organizzatore della manifestazione del 6 ottobre

CNA Caltanissetta

Circolo di Sinistra Italiana “Enrichetta Casanova Infuso” – Caltanissetta

Sinistra Italiana – Provincia di Caltanissetta

Giovani Democratici – Provincia di Caltanissetta

Governo di Lei

Donne Democratiche San Cataldo

RUM Caltanissetta