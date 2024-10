Caltanissetta. Il legale di Antonello Montante commenta sentenza di Cassazione: “Posta la parola fine ad un ipotetico sistema mai esistito”

CALTANISSETTA. “Siamo soddisfatti che la Corte di Cassazione abbia posto la parola fine all’ipotetico sistema Montante che non è mai esistito”. L’avvocato Giuseppe Panepinto, legale dell’ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante , commenta così la decisione della Cassazione nei confronti del suo assistito.

“E’ caduta anche l’ipotesi di corruzione nei confronti del generale Ardizzone – dice Panepinto – mentre per le altre ipotesi di corruzione leggeremo quali sono i motivi che hanno indotto la Corte a confermare i capi di accusa e valuteremo i percorsi giudiziari da proseguire senza dubbio la Corte abbia annullato le pene inflitte per tali capi di imputazione ritenendole inadeguate, tant’è che ha annullato con rinvio per la rideterminazione della pena”. (ANSA).