Caltanissetta. Gran partecipazione alla presentazione del libro “Life” di Papa Francesco e Fabio Marchese Ragona

CALTANISSETTA. Grande partecipazione alla presentazione del libro Life, un’opera scritta a quattro mani dal giornalista e scrittore Fabio Marchese Ragona e, niente meno che, il Papa Francesco.

In questo scritto Papa Bergoglio racconta della sua infanzia in Argentina, figlio di immigrati piemontesi, e della sua vita di giovane prete e poi di vescovo. Da Papa, assunto il nome di Francesco, che e già un manifesto programmatico, si batte da dieci anni per una Chiesa sempre più vicina al popolo ed in particolare ai poveri ed si bisognosi.

Fabio Marchese Ragona ha arricchito il racconto, stimolato dalle domande degli interlocutori padre Lillo Panepinto e Irene Collerone, con aneddoti della vita privata del Pontefice, dipingendo un uomo semplice e diretto. Il presidente del Rotary Club di Caltanissetta Salvatore Candura ha ringraziato gli intervenuti ed il presidente della Sicilbanca che ha ospitato l’evento.