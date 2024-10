All’ Auditorium “Lillo Zucchetto” con gli alunni dell’Hodierna per parlare di ambiente e rifiuti

MUSSOMELI – Ieri mattina all’IIS “Hodierna” di Mussomeli si è parlato di ambiente, rifiuti, riciclo ed ecosostenibilità. Ne ha dato notizia l’assessore Michele Spoto che assieme al sindaco Catania hanno incontrato alunni e docenti nell’ auditorium “Lillo Zucchetto”. Con loro erano anche presenti Giuliano Traina della Società Traina Srl e Rosa Provenzano della SRR di Caltanissetta. Si è parlato dell’uso corretto dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. L’accento è stato posto sulla riduzione, sul riuso e sul riciclo dei rifiuti in modo tale che ogni attore della società, compresi i singoli cittadini, possano, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri. Da dire che è prevista anche per le altre scuole del territorio, una continua e proficua attività divulgativa e di informazione sulla importanza della raccolta differenziata, su come prendersi cura dell’ambiente e come potersi sviluppare e crescere in maniera sostenibile. “Siamo certi – ha commentato l’assessore Spoto – che il miglioramento delle condizioni di vita nel nostro Ambiente non potrà che essere garantito dallo sviluppo culturale dei nostri ragazzi”.