A Villalba servizio mensa scolastica a.s. 2024/2025. Domani l’avvio.

VILLALBA -– Da domani unedì 7 ottobre 2024 prenderà avvio il servizio di refezione scolastica per le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. Villalba è dunque uno dei primi comuni della provincia nissena ad avviare il servizio mensa per l’a.s. 2024/2025. Da quest’anno la procedura di iscrizione al servizio di refezione scolastica è completamente digitalizzata. Utilizzando le credenziali SPID per accedere al portale dedicato, le famiglie hanno potuto ultimare la procedura online in pochi minuti. Anche la procedura di acquisto dei buoni pasto è stata digitalizzata. Non sarà infatti più necessario recarsi presso gli uffici comunali per acquistare i ticket cartacei in quanto il pagamento sarà effettuato con sistema PagoPA direttamente dalla piattaforma online o in uno dei punti vendita autorizzati. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione del Comune di Villalba, fortemente voluto e perseguito dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo principale di poter offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili