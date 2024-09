Sommatino. Atti vandalici al Parco Urbano “Falcone – Borsellino”. Il sindaco: “Tolleranza zero”

SOMMATINO. “In questi giorni sono stati effettuati atti vandalici all’Interno della Parco Urbano Falcone-Borsellino, abbiamo già messo a conoscenza gli organi competenti e si sta procedendo con relativa denuncia, in questo momento si stanno visionando le telecamere site all’interno del Parco”.

Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Letizia che ha poi rimarcato: “Non è ammissibile tutto ciò, non è questo il modo di divertirsi distruggendo opere appena finite, non permetteremo tutto questo scempio; tolleranza zero; speriamo che le forze dell’ordine riescano ad individuare i colpevoli e sicuramente avranno la punizione che meritano”.