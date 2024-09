Sicilia. Assegni di inclusione sospesi, Albano: «Nessuna responsabilità della Regione, problemi in tutta Italia»

In merito alle notizie sulla sospensione di una parte degli assegni di inclusione attribuita a disservizi del Centro per l’impiego di Palermo, l’assessore regionale Nuccia Albano chiarisce che il problema è già da tempo all’attenzione degli uffici del dipartimento Lavoro. La criticità tecnica scaturisce dall’iter che investe tre banche dati: quelle della Regione, dell’Inps e del Comune.

«Non è un disservizio del Centro per l’Impiego di Palermo – dichiara Albano – Gli uffici, avendo registrato tra i primi le difficoltà, hanno subito interloquito sia con il Comune che con l’Inps al fine di trovare una soluzione. Il problema tecnico non riguarda solo la Sicilia, ma anche altre regioni d’Italia, ciò a dimostrazione che non è una criticità del capoluogo. Porgo le mie scuse alle famiglie, malgrado le colpe non siano della Regione, perché comprendo le difficoltà e il disagio che stanno vivendo».