Serradifalco. Volontari della Croce Rossa e padre Calogero Mantione in visita ad anziani in una casa di riposo

SERRADIFALCO. Iniziativa di grande solidarietà, quella posta in essere dai volontari della Croce Rossa in sinergia con il parroco don Calogero Salvatore Mantione. I volontari della Croce Rossa serradifalchese, assieme al parroco si sono recati presso la casa di riposo “Gruppo Speranza per fare visita agli anziani ospiti e portar loro un picco di allegria, divertimento e svago.

Ne è uscita fuori una parentesi oltremodo svagante per gli ospiti della casa di riposo che hanno trascorso del tempo con loro, offrendo compagnia e momenti di armonia. Per concludere la visita, hanno donato agli anziani delle coroncine, accompagnate da una preghiera e dalla benedizione del parroco.