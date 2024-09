Serie D. Gol e pari finale 2-2 tra Sancataldese e Licata: l’ex Bonanno apre e chiude lo score, gol verdeamaranto di Cappello e Tutino

E’ finita 2-2 tra la Sancataldese e il Licata al Valentino Mazzola. Gara vivace, tra due squadre che in campo hanno cercato, invano, di superarsi senza riuscirci. Vantaggio licatese con gol dell’ex Tommaso Bonanno, ma Sancataldese in grado di rimettere in parità le sorti del match grazie al gol di Cappello. La squadra di Pidatella, chiuso il primo tempo in parità, ad inizio ripresa ha messo la freccia segnando la rete del 2-1 con l’ottimo Tutino (nella foto).

Il Licata, tuttavia, ha dimostrato carattere e personalità riuscendo poco prima la mezzora della ripresa a pareggiare ancora con Bonanno autore di una doppietta. Per la Sancataldese un punto e qualche rammarico per una partita che, dopo lo svantaggio iniziale, aveva bellamente rimontato evidenziando carattere e personalità; tuttavia, il Licata, dimostrando solidità e affidabilità, è riuscito, dopo essere stato rimontato, a pareggiare il conto sul 2-2 e a portare a casa un punto importante contro una Sancataldese alla quale non è bastata la sua proverbiale combattività per vincere.