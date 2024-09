San Cataldo. Aperto il bando della tradizionale “Fera Ranni”: aumentano bancarelle e area giostre

SAN CATALDO. E’ aperto il bando per la tradizionale Fiera di San Cataldo, a Fera Ranni, che si terrà dal 12 al 15 Ottobre nel Quartiere Santa Germana. Il bando dunque è ufficialmente partito. Dopo gli incontri con tutte le sigle sindacali, è stato deciso dall’amministrazione comunale di aumentare i posti per le bancarelle da 110 a 120, in risposta alle tante richieste ricevute.

Anche l’area delle giostre cresce, con 31 postazioni, grazie all’arrivo di una nuova attrazione turistica. Ora la parola passa agli operatori che saranno chiamati a tradurre in risposte concrete con le loro istanze la voglia di partecipare alla Fiera di San Cataldo.