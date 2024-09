Riesi, nozze di platino per i coniugi Bellina: 14 nipoti e 1 pronipote.

RIESI – Sono sposati da 65 anni e il loro anniversario, per le nozze di platino, ricade proprio oggi 26 settembre. Si tratta dei coniugi Giacomo Bellina, originario di Riesi, 94 anni, e Rosa Contrafatto originaria di Butera, 85 anni, e vivono a Riesi da 65 anni . Si sono conosciuti a Riesi in occasione della festa patronale di Maria SS della Catena e si sono sposati presso la chiesa del SS Rosario. il trattenimento con amici e parenti è avvenuto in un dammuso di un familiare con pasta e carne a sugo, agnello a forno con patate, dolci e confetti. Va detto che dalla loro unione sono nati 6 figli : Francesca, Rosario, Angelo, Rocco, Mariangela e Valeria, tutti sposati che gli hanno regalato 14 nipoti e 1 pronipote. Papà Giacomo, un grande lavoratore, sin da ragazzino, aiutava nelle campagne i fratelli maggiori, poi muratore in diverse ditte e successivamente operaio presso Anic di Gela. Nonostante in pensione si è sempre dilettato in lavori della propria campagna fino a poco tempo fa. Mamma Rosa, casalinga, nonna a tempo pieno, con la passione del cucito, ha fatto la sarta ad amici e parenti. Le nozze di platino è uno straordinario record raggiuntoo. I coniugi Bellina saranno festeggiati sabato 28 Settembre presso la loro parrocchia di San Giovanni Bosco con una messa celebrata da Don Gianfranco Pagano.