Mussomeli, corteo storico 2024 e castello animato fra impegni e successi promuovono il territorio

MUSSOMELI – Impegno e cura e alla fine la Proloco può ritenersi soddisfatta per la fatica sostenuta in quanto, avvalendosi anche della collaborazione di altre associazioni ed Enti, è riuscita ad archiviare il tradizionale corteo storico e Castello animato. Tanti apprezzamenti al riguardo anche dei visitatori giunti nella terra di Manfreda per le ricorrenze settembrine. che, in coincidenza della giornata domenicale, sono apparsi assai numerosi. Hanno partecipato il gruppo giocolieri di “Batarnù”, gli sbandieratori di Mazzarino “La Conca d’oro”, i musici di Marineo, il gruppo “Tataratà” di Casteltermini, l’associazione nazionale rievocazione Croce Normanna di Ruggero II° Palermo, il corteo storico medievale “Baronia dei Malcovenant Racalmuto e la Duchessa Enrichetta Ventimiglia di Serradifalco. Il corteo ha avuto inizio con raduno in piazza della Repubblica davanti all’ ingresso principale del Comune da dove è partito spostandosi in direzione della via Palermo e piazza Umberto. Ha proseguito per via Barcellona e ha transitato per piazzale Madrice, via T. Di Bartolo, via Manfreda, torre dell’orologio, palazzo Trabia, via Dante, via P. E. Giudici e piazza del popolo. Durante il percorso, c’è stata l’animazione dei gruppi che hanno attirato l’attenzione dei presenti che hanno a lungo applaudito. All’ “Annivina” i figuranti sono stati trasferiti in bus in zona Castello dove si è svolto l’ultimo tratto di corteo e i figuranti, ancor prima di animare i luoghi del castello, si sono concessi una piccola pausa per un rinfresco. L’animazione della serata è stata resa magica dalla bravura degli attori – animatori che hanno reso suggestivo lo scenario con luci ed ombre che accompagnavano le rappresentazioni, non solo all’esterno ma anche all’interno delle sale. Il tuttofare vice sindaco Seby lo Conte e i soci della Proloco non hanno avuto un attimo di tregua. Un corteo storico assai apprezzato ed ammirato.