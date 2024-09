Mussomeli, bollette Tari 2024 e lamentele sul social

MUSSOMELI – L’arrivo delle bollette della Tari relativa al 2024 ha fatto arrabbiare alcuni cittadini. E’ bastato un sintetico e chiaro prospetto riepilogativo messo a confronto con l’anno 2023 e i commenti sul social non si sono fatti attendere. Da dire che i dati evidenziati sul social rilevano una maggiorazione dell’importo da pagare rispetto all’anno precedente. “Vergognoso – ha commentato un cittadino – anziché diminuire differenziando aumenta il costo”. Ed un altro ancora: “No non va bene ci siamo cittadini che con un misero stipendio non possono neanche mangiare per pagare tutte queste tasse e sempre con aumenti”. Ed altri ancora . (L’Intervista video al sindaco Catania)