Mostra Ornitologica C.A.D.O 2024. Club Amici dell’Ondulato, è il nisseno Michael Gabriel Miccichè il nuovo presidente

Durante la prestigiosa Mostra Ornitologica Internazionale Specialistica C.A.D.O 2024, svoltasi a Reggio Emilia, il Nisseno Michael Gabriel Miccichè è stato eletto Presidente del Club Amici dell’Ondulato. Nel suo discorso di insediamento, Miccichè ha espresso grande orgoglio per l’incarico: “Sono onorato di rappresentare a livello nazionale gli ornicoltori di ondulati. Siamo in continua espansione: quest’anno abbiamo raggiunto in gara più di 700 animali e abbiamo di superato i 55 soci nel 2024, un traguardo mai raggiunto negli ultimi anni.”

Il Club Amici dell’Ondulato ha come obiettivo l’aggregazione un interesse omogeneo, in quanto riuniscono allevatori e simpatizzanti della stessa razza su tutto il territorio nazionale e, spesso, anche all’estero all’interno della Federazione Ornicoltori Italiani. In programma per il 2024 ci altre tre specialistiche in varie località d’Italia, offrendo così a tutti gli espositori l’opportunità di confrontarsi e competere all’interno della competizione interna al club. Gli appuntamenti in calendario sono:

– Mostra Ornitologica “La Fenice” – Correggio, 17-20 ottobre 2024

– Piume – Cesena, 24-27 ottobre 2024

– Mostra Ornitologica Nazionale “MyParrot” – Airasca (TO), 30 ottobre-3 novembre 2024

Il gran finale dell’anno sarà il Campionato Italiano di Ornitologia a Montichiari, in programma dal 15 al 22 dicembre 2024, durante il quale verrà decretato il campione italiano CADO 2024.

Insieme a Miccichè, il nuovo direttivo del Club Amici dell’Ondulato è composto dai seguenti membri:

– Vice-Presidente: Nicola Giordano

– Segretario: Filippo Morrone

– Tesoriere e Delegato WBO: Marco Barni

– Consiglieri: Emilio Turci, Vittorio Asinari, Paolo Cavani, Alberto Castagnetti, Lorenzo Brussino

– Delegato WBO: Dino Pocecco

– Probiviri: Roberto Sabattini, Luigi Vergari, Sandro Maestà

– Revisori dei Conti: Domenico Maione, Carlo Milordini, Corrado Rossi

Il Club Amici dell’Ondulato guarda con entusiasmo al 2024, con l’obiettivo di consolidare la presenza degli ornicoltori di ondulati sul territorio nazionale e promuovere l’allevamento e la cura di questi splendidi esemplari.