La pallavolista nissena Noemi Spena premiata nel corso dello spettacolo “Le Stelle sono Donne”

CALTANISSETTA. Presso il Giardino della Legalità di Caltanissetta, la pallavolista Noemi Spena è stata premiata durante l’evento “Le stelle sono donne”, spettacolo di musica e danza dedicato alle donne nissene che si sono distinte nella vita pubblica della città.

La play nissena, che la passata stagione ha contribuito alla conquista dello storico traguardo della conquista della B1 di pallavolo femminile, è stata premiata proprio per il suo profilo di donna e atleta che, grazie ad una carriera difficile da eguagliare, ha lasciato una traccia profonda in quanti l’hanno conosciuta ed apprezzata. Noemi Spena attualmente non fa più pallavolo agonistica, ma ha deciso di curare il settore del Mini Volley dell’Albaverde Traina.