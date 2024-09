In provincia di Caltanissetta Testimoni di Geova organizzano corsi interattivi per conoscere la Bibbia: saranno 1400 i partecipanti

CALTANISSETTA. I Testimoni di Geova, noti per il loro caratteristico ministero di porta in porta, organizzano ogni anno campagne speciali per portare all’attenzione delle persone le soluzioni della Bibbia ai problemi di oggi. L’anno scorso questa organizzazione senza scopo di lucro ha riferito di aver tenuto in media oltre sette milioni di corsi biblici ogni mese.

Questo mese di settembre, i Testimoni di Geova sono impegnati in una campagna mondiale in cui viene offerto un corso interattivo gratuito per conoscere meglio la Bibbia. In provincia di Caltanissetta sono circa 1400 coloro che vi parteciperanno.