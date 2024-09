Campofranco. Prima sanzione per una persona che aveva abbandonato sacchetto di rifiuti

CAMPOFRANCO. In una nota l’Amministrazione Comunale di Campofranco ha condannato con fermezza ogni forma di abbandono dei rifiuti per strada. “È un comportamento incivile che non solo danneggia l’ambiente e il decoro urbano, ma, dal 10 ottobre 2023, costituisce reato penale in base alla legge 137/2023. Secondo la nuova normativa, chiunque abbandoni rifiuti è punito con un’ammenda che può variare da 1000 a 10mila euro. La pena è raddoppiata nel caso in cui i rifiuti abbandonati siano pericolosi”.

L’amministrazione comunale ha anche comunicato che, “Grazie a un’attenta operazione di controllo congiunta tra la Polizia Municipale e l’Amministrazione Comunale, è già stata erogata una prima sanzione a un cittadino/a che aveva abbandonato un sacchetto di rifiuti in modo improprio. Questo intervento rappresenta solo l’inizio di una serie di attività di monitoraggio che verranno intensificate per garantire il rispetto delle norme”.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale sta lavorando all’implementazione della rete di videosorveglianza, che permetterà di effettuare maggiori controlli e un accertamento più efficace nei confronti di chi non rispetta la legge e contribuisce a sporcare il paese in cui vive. “Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini per mantenere il nostro paese pulito e colpire quegli incivili che deturpano il nostro territorio. Segnalare comportamenti scorretti o situazioni di abbandono di rifiuti può fare la differenza. Il vostro contributo è fondamentale per mantenere il nostro paese pulito e rispettoso dell’ambiente”.