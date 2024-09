Caltanissetta. Settembre è Nisseno: previsto un servizio gratuito di bus navetta per il concerto di Noemi

Un servizio continuo messo che consentirà di poter raggiungere agevolmente il concerto di Noemi

L’amministrazione comunale di Caltanissetta ha messo a disposizione tre bus navette con servizio gratuito e continuo per agevolare i cittadini che parteciperanno al concerto di Noemi, previsto per lunedì 16 Settembre 2024 in viale Regina Margherita.

Gli autobus inizieranno le loro corse alle ore 18:30 e proseguiranno a ciclo continuo fino a cessate esigenze con il seguente percorso:

Capolinea stadio Pian del lago – V.le S. Candura – P.zza Mons. Garsia (fermata) – via Bloy – via Rochester – Via S. Alessi – Via Cavour – Via Crispi – Via Niscemi (fermata scalinata Ist. Geometri) – Via Vassallo – (fermata bar Bloy) – V.le S. Candura – Capolinea Pian del Lago.

“Abbiamo voluto agevolare i tanti spettatori che siamo certi parteciperanno al concerto di una grande artista come è Noemi – ha commentato l’assessore agli eventi Salvatore Petrantoni -. Il bus navetta gratuito consentirà di poter parcheggiare agevolmente l’automobile in luoghi in cui sono presenti ampi parcheggi e, contestualmente, senza dover percorrere troppa strada a piedi prima di raggiungere viale Regina Margherita”.

“Abbiamo voluto rendere Caltanissetta protagonista di un grande evento musicale – ha concluso il Sindaco Walter Tesauro -. Il Settembre è Nisseno è solo a metà del calendario e la città ha risposto con grande partecipazione a tutti gli appuntamenti dislocati in tanti luoghi importanti della città. Lo abbiamo visto, in particolare, con Serena Brancale e, sono certo, replicheremo venerdì con Lucilla ma queste artiste non sono le uniche ad aver conquistato il pubblico.

Ringrazio l’intera Amministrazione, gli uffici comunali e tutti coloro i quali hanno preso parte all’ideazione e all’organizzazione degli eventi. Stiamo provando a restituire vitalità alla nostra Caltanissetta e sono certo che ci attenderanno altre forti emozioni”.