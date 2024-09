Caltanissetta. Protesta “Vogliamo l’acqua”, gruppo di cittadini manifesta in centro storico impedendo il servizio alle autobotti. Lunedì incontro in Prefettura

Continua l’azione di protesta da parte di alcuni cittadini contro i problemi legati alla mancanza di acqua. Dal primo pomeriggio di oggi un gruppo di persone è nuovamente sceso in centro storico impedendo la consegna dell’acqua, sembrerebbe come ulteriore forma di protesta. La consegna dell’acqua prevista per oggi in centro storico – con destinazione anche a persone con disabilità – attraverso i pick-up messi a disposizione dalla Protezione Civile, e l’intervento immediato disposto dal sindaco di Caltanissetta, nella giornata di ieri, in seguito alla comunicazione di Siciliacque che ha segnalato un guasto all’acquedotto Ancipa con la conseguente interruzione di fornitura idrica.

Il centro storico è inaccessibile da corso Vittorio Emanuele e da corso Umberto. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine. Inoltre, il sindaco Tesauro fa sapere che lunedì, 23 settembre, alle 17:30, ci sarà un incontro con il Prefetto Chiara Armenia, alla presenza del presidente dell’ATI, di Caltaqua e di una delegazione di cittadini che hanno protestato. Conclude il sindaco invitando i cittadini al buon senso, considerando la grave situazione per la quale si sta facendo di tutto affinché nei prossimi giorni possa migliorare la turnazione a favore di tutti i cittadini.