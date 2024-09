Caltanissetta. Nozze di diamante per Sebastiano Scarantino e Concetta Lanzafame: un amore che resiste al tempo

Una volta qualcuno ha detto che l’amore non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare nella stessa direzione. Ed è così che hanno fatto, in quel lontano 17 settembre 1964, Sebastiano Scarantino e Concetta Lanzafame – rispettivamente di 84 e 81 anni -, quando, davanti a Dio, nella chiesa San Biagio di Caltanissetta, hanno giurato di amarsi in eterno.

Da allora sono passati sessant’anni e non hanno mai smesso di guardare nella stessa direzione, mano nella mano, anima nell’anima, affrontando ogni giorno che la vita gli ha regalato. E quell’unione avvenuta sull’altare di Dio dinnanzi ad amici e parenti, verrà celebrata nuovamente per le nozze di diamante, nella stessa chiesa che gli ha sentito dire: “Sì, lo voglio.”

Il loro è un amore di altri tempi, che resiste al tempo. Si sono conosciuti quando erano due ragazzini, quando Sebastiano lavorava in una falegnameria nel quartiere San Francesco, proprio dove abitava la giovane Concetta. In sella alla sua moto ceccato, Sebastiano conquistò il cuore della bella Concetta, che diventò sua moglie pochi alcuni anni dopo.

Il loro è sempre stato un legame stabile, durato nel tempo, che ha portato a costruire una meravigliosa famiglia costituita dalle figlie Salvina e Mariella, e oggi anche dai rispettivi coniugi e dai 4 nipoti: Michele, Erika, Simone e Cristian.

La loro, una famiglia unita, ricca di sani principi e circondata dall’immenso amore che Sebastiano e concetta sono riusciti a trasmettere negli anni. Oggi, dopo sessant’anni, guardandosi e amandosi ancora come la prima volta, festeggiano il loro eccezionale e invidiabile traguardo.