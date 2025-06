Caltanissetta. Rinnovato il progetto “Farmacia Sociale” in favore dei cittadini con difficoltà economiche

Grazie alla convenzione fra l’Ente e Federfarma, i cittadini in precarie condizioni economiche potranno usufruire di uno sconto del 75% per l’acquisto di medicinali di fascia “C”

La Direzione VII – Politiche Sociali, Sociosanitarie e Scuola del Comune di Caltanissetta e Federfarma Caltanissetta hanno stipulato una convenzione per il progetto “Farmacia Sociale”, che permetterà ai cittadini o nuclei familiari in condizioni di precarietà economica di accedere a una scontistica dedicata per l’acquisto di medicinali presso le farmacie della città.

Sono diverse le novità rispetto al precedente accordo, a partire dalla platea dei beneficiari che possono richiedere il servizio, non più legato a determinati target in riferimento alle fasce di età, ma esteso a tutti i cittadini con ISEE inferiore o uguale a 10.140 euro.

Lo sconto, che verrà applicato esclusivamente ai farmaci di fascia “C” (patologie di lieve entità), è stato incrementato al 75%, di cui il 65% sarà a carico del Comune grazie a un finanziamento complessivo di 14.400 euro, mentre il restante 10% sarà sostenuto da Federfarma.

Tutte le farmacie della città di Caltanissetta hanno aderito al servizio.

Un’iniziativa di solidarietà sociale che è stata frutto di un lungo percorso, a cui ha contribuito attivamente la Commissione consiliare VI “Sanità” del Comune di Caltanissetta, culminato nell’accordo raggiunto nella scorsa settimana dal Dirigente delle Politiche Sociali Giuseppe Intilla e dall’assessore al ramo Ermanno Pasqualino con la presidente di Federfarma Maria Ippolito, alla presenza della P.O. della Direzione VII del Comune di Caltanissetta Giuditta Costanzo e della presidente dell’Ordine dei Farmacisti Barbara Iraci.

“Sin dall’insediamento, dopo aver esaminato il progetto Farmacia Sociale per poterlo rilanciare e riqualificare, mi sono adoperato per aumentare il budget per il servizio – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Ermanno Pasqualino. Grazie alla giunta comunale, è stato aumentato del 20%. Dopodiché, in stretta collaborazione con la VI Commissione, presieduta dal consigliere Piscopo che ringrazio per il lavoro svolto insieme a tutti gli altri componenti, abbiamo rielaborato termini e procedure e lo abbiamo sottoposto a Federpharma. Sono piacevolmente soddisfatto di aver riscontrato in tutti gli attori coinvolti una piena sensibilità e unione d’intenti. Insieme abbiamo posto le basi per migliorare negli anni il servizio. La convenzione appena stipulata permetterà ai residenti di fruire dello sconto già a partire dalla fine del mese di giugno”.

Per accedere al servizio il cittadino è tenuto a consegnare alla farmacia la prescrizione del farmaco in originale formulata dal medico e una fotocopia della certificazione ISEE.

La convenzione sarà valida fino all’esaurimento della somma stanziata dal Comune di Caltanissetta e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.