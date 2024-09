Caltanissetta. L’ing. Giovanni Manduca è il nuovo presidente del Gal Terre del Nisseno

CALTANISSETTA. Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società Consortile GAL Terre del Nisseno, insediatosi con l’Assemblea del Soci del 12 Settembre 2024, ha eletto come nuovo presidente l’Ing. Giovanni Manduca in rappresentanza della CNA che succede al presidente uscente dott. Gianfranco Lombardo, alla guida della società dal 2018. Come vicepresidente è stato eletto il dott. Luigi Tricoli in rappresentanza della UN.I.COOP.

Manduca e Tricoli accompagneranno la società, insieme ai nuovi componenti del C.d.A., l’ Ing. Vincenzo Palizzolo Commissario Straordinario della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, il dott. Michele Falzone Assessore e delegato del Comune di San Cataldo e il dott. Giovanni Ingrao delegato dell’ Associazione Nazionale Tributaristi – Lapet, verso la chiusura della programmazione Leader 2014-2022 e verso le nuove sfide con l’avvio della programmazione Leader 2023-2027 per lo sviluppo locale e rurale nel territorio del Gal.

Giovanni Manduca Laureato in Ingegneria – Sicurezza Stradale e del traffico, viene da una lunga esperienza imprenditoriale e amministrativa, è attualmente Amministratore Unico della Soc. Elettrocostruzioni S.r.l.; Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società RENER S.r.l.; dal 1975 ad oggi opera, quale Responsabile e Consulente Tecnico-Amministrativo di diverse imprese operanti nel settore edile, elettrico, della formazione e delle energie rinnovabili; Presidente della CNA di Caltanissetta; Consigliere del C.d.A. del GAL (2028-2024); Componente del C.d.A. di EPASA con sede in Roma; Componente del Consiglio Generale della CIM – Confederazione Italiani nel Mondo e Vice Presidente e componente del CdA del Consorzio Ecodomus. E’ stato Vice Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale del Comune di San Cataldo (CL).

Luigi Tricoli è laureato in Scienze Economiche, libero professionista esercente l’attività di Commercialista, Revisore legale dei Conti e Consulente del Lavoro, viene da una lunga esperienza come esperto in attivazione del Controllo di Gestione e Nucleo di Valutazione delle posizioni organizzative degli Enti Pubblici e Locali; Presidente provinciale della sezione di Caltanissetta dell’ANCREL ( Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali); Consigliere del C.d.A. del GAL “ Terre del Nisseno” (2018-2024); Componente del Collegio Sindacale della SRR4 CL SUD; Componente della Commissione di Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili; Componente del Collegio Sindacale dell’A.S.P. di Caltanissetta; Ass. Reg. delle Attività Produttive Commissario Liquidatore di Società Cooperative; Revisore Unico dei Conti dell’Assemblea Territoriale Idrica ( A.T.I.) di Palermo; Presidente di Collegio dei Revisori dei Conti di Enti Locali Regione Sicilia.

Vincenzo Palizzolo, Ingegnere, è attualmente Commissario Straordinario della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissett ed è Dirigente coordinatore della Segreteria tecnica dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Sicilia. E’ stato Dirigente Responsabile della Sezione Territoriale dell’U.R.E.G.A. di Palermo; Capo di Gabinetto dell’Assessore al Territorio ed Ambiente; Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico; Dirigente responsabile Area 3 Coordinamento Uffici del Genio Civile dell’Isola, coordinamento violazione normativa antisismica, coordinamento interventi demanio idrico fluviale del Dipartimento Regionale Tecnico, ricoprendo diversi ruoli in ambito tecnico e amministrativo.

Michele Domenico Falzone, Perito Agrario, attualmente ricopre la carica di Assessore del Comune di San Cataldo. E’ attualmente Presidente Provinciale della Fenapi e componente dell’ufficio di presidenza nazionale; Presidente dell’Associazione benefica “Un gesto per un sorriso” e dell’Associazione culturale “Il Pettirosso” ETS. Ha ricoperto la carica di Presidente CDA presso IPAB Can.Pagano di San Cataldo.

Giovanni Ingrao, Ragioniere, rappresentante e delegato dell’ Associazione Nazionale Tributaristi – Lapet è Consulente Tributario, Esperto in Procedimenti di conciliazione e Amministratore unico di Sec-Italia Società di consulenza e intermediazione assicurativa e previdenziale.

“È un bel Consiglio di Amministrazione – ha commentato il neopresidente Giovanni Manduca – rappresentativo di tutte le categorie e dei territori appartenenti ai 17 comuni del GAL, con persone di grande competenza ed esperienza, che hanno maturato una conoscenza approfondita della realtà locale sui settori dell’agricoltura, dell’agroalimentare, dell’artigianato tipico e tradizionale, del turismo e dell’innovazione su cui opera il GAL Terre del Nisseno.

Un C.d.A. che insieme ai componenti dell’ Ufficio di Piano diretto dall’ Arch. Giuseppe Ippolito e dal RAF Dott. Danilo Giordano sapranno dare continuità agli obiettivi che si dovranno raggiungere a breve e medio periodo ed un apporto decisivo per avviare nuovi progetti e nuove collaborazioni. Il GAL Terre del Nisseno ha contribuito in questi anni in modo determinante allo sviluppo delle nostre comunità, ringrazio per questo il presidente uscente Gianfranco Lombardo ed i Sindaci Giuseppe Catania e Salvatore Noto.

Ci attendono delle sfide importanti il completamento delle operazioni progettuali che abbiamo finanziato in questi anni che vedono 26 beneficiari e i 4 progetti, già finanziati con l’ultimo bando a valere della sottomisura del PSR 7.5, di potenziamento e promozione del settore turistico con l’obiettivo di creare una destinazione turistica dei castelli, dello zolfo e dei Sali potassici in previsione di due importanti appuntamenti Agrigento capitale della Cultura 2025 e il riconoscimento della Sicilia come Regione Gastronomica 2025. Le progettualità saranno realizzate da 4 coalizioni che vedono coinvolti tutti e 17 comuni del GAL.

L'ulteriore sfida riguarda il passaggio di programmazione 2014-2022 al nuovo periodo LEADER, appena iniziato, 2023-2027. Inoltre sarà nostro compito valorizzare e potenziare la struttura tecnica e le sue professionalità che operano all'interno del GAL Terre del Nisseno, che rappresentano un punto di forza fondamentale per perseguire gli importanti obiettivi di crescita che ci siamo dati".