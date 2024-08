Truffatori invitavano anziani a proteggere i loro beni preziosi da fughe di gas spandendo nell’aria sostanze maleodoranti: arrestati

Continua, in tutta Italia, il contrasto dell’Arma al fenomeno delle truffe nei confronti di persone fragili o anziane.

Tra le tecniche più utilizzate, quella dei finti tecnici di compagnie di fornitura: i truffatori, travestiti da tecnici dell’acqua o del gas, si presentano alla porta della vittima riferendo che in casa c’è un grave problema da risolvere immediatamente. Sfruttando l’ansia e la preoccupazione della vittima, la invitano a proteggere i propri beni preziosi da potenziali fughe di gas o altre minacce, mettendoli al sicuro in un sacchetto all’interno del congelatore, che poi abilmente sottraggono.

Nel caso della banda scoperta dai Carabinieri di Castiglione delle Stiviere (MN), addirittura, i truffatori facevano scoppiare petardi e diffondevano nell’aria sostanze maleodoranti per terrorizzare gli anziani e convincerli del rischio di un imminente esplosione. Dopo serrate indagini, sono stati ricostruiti ben 13 furti in abitazione e 8 truffe in tutto il nord Italia. Tutti i componenti del sodalizio sono stati arrestati.