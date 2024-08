Sommatino. Notte bianca d’autore: gran successo per le vie di un paese a festa

SOMMATINO. Tanto pubblico, tanto entusiasmo e partecipazione, tanta condivisione. Insomma, un successo superiore ad ogni aspettativa per la Notte Bianca che s’è svolta a Sommatino. Una Notte Bianca in sicurezza per tutti grazie ai Carabinieri e alla Polizia Municipale che hanno svolto un egregio lavoro di sicurezza per le vie cittadine.

Un contributo importante per la riuscita della Notte Bianca è poi arrivato anche dalle attività commerciali che hanno dato un’impronta di originalità ad un evento che ha avuto la Pro Loco Sommatino gran protagonista. Notevole anche l’apporto delle Associazioni delle macchine e delle vespe d’epoca, ma anche delle band che si sono esibite.

Grandissimo il successo ottenuto dal gruppo cabarettistico dei 4 Gusti e dagli stessi Sbandieratori e Musici Città di Nicosia che hanno dimostrato gran professionalità. Il sindaco Salvatore Letizia ha inteso complimentarsi con tutti per il contributo dato ad un evento che, ancora una volta, s’è dimostrato un valore aggiunto per la comunità sommatinese.