Siccità,: la protesta di Caltanissetta: firme contro la sete

Il banchetto a Caltanissetta tra il Comune e la sede di Caltaqua e’ stato installato. Qui c’e’ una raccolta di firme per chiedere una distribuzione idrica equa nel territorio. Ci sono zone in cui l’acqua arriva con le autobotti quale intervento sostitutivo alla mancata distribuzione, altre in cui la distribuzione avviene anche per diverse giornate consecutive, altre ancora che vedono l’acqua a singhiozzo. Una situazione disastrosa per una distribuzione a macchia di leopardo. Cosi’ questa mattina i consiglieri comunali Luigi Bellavia, Vincenzo Cancelleri, Felice Dierna, Calogero Palermo e Annalisa Petitto, insieme a Sergio Cirlinci, hanno iniziato la raccolta firme e per essere all’indomani di Ferragosto gia’ sono state 350 le sottoscrizioni.

“E continueremo fino alla giornata di venerdi'”, assicura Cirlinci. Questa mattina dinnanzi la sede di Caltaqua diverse sono state le lamentele da parte dei cittadini. Una donna con un figlio disabile non riceve acqua da diversi giorni, situazione ben diversa per un’altra signora che ha visto le cisterne dei vicini di casa riempirsi mentre la sua e’ rimasta vuota. Le firme verranno consegnate poi al prefetto di Caltanissetta e al sindaco con l’obiettivo di avere interventi immediati per una corretta ed equa distribuzione dell’acqua, l’utilizzo di pompe mobili di sollevamento per far giungere l’acqua anche nelle cisterne posizionate nei sottotetti dei palazzi.