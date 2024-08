Serie D. La Sancataldese s’impone 3-1 con lo Sciacca: verdeamaranto a segno Tedesco, Mazza e Nizarr

La Sancataldese s’è imposta 3-1 nel secondo allenamento congiunto di questo pre campionato 2024/2025 contro lo Sciacca di mister Galfano. Ancora una volta arrivano buoni segnali dai ragazzi di mister Orazio Pidatella che, al cospetto di un avversario ben organizzato composto da elementi di categoria, hanno messo in mostra una buona tenuta del campo e un buon ritmo di gioco con movimenti e automatismi che certamente con il tempo saranno perfezionati.

Assenti in via precauzionale Cappello, Catania e Haberkon. Per la cronaca le reti nel primo tempo di Tedesco. Nella ripresa di Mazza e Nizarr per i verdeamaranto e Di Perna per lo Sciacca.

Moderatamente soddisfatto mister Pidatella: “stiamo crescendo dal punto di vista dell’intensità e della personalità, anche oggi tanti under in campo, sono queste le cose che voglio vedere aldilà degli interpreti e del risultato finale che conta molto poco in questa fase”. Prosegue il tecnico ” si continua a lavorare sodo con impegno e professionalità per limitare gli errori e per farci trovare pronti ad inizio stagione. Quest’anno il campionato sarà impegnativo”.